Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi

KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi toplandı

KIB-TEK'teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı.

22 Haziran 2021 Salı 19:23
67 Okunma
KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı.
Meclisten verilen bilgiye göre, saat 14.30’da toplanan komite, oluşturacağı taslak raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin genel değerlendirmesine devam etti. 
UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen komite toplantısına CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.
Komite, rapor üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
KIBTEKMeclis Araştırma Komitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: Partiyi bölmenin cezasını çekecekler
Zaroğlu: Partiyi bölmenin cezasını çekecekler
Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargosuna dikkat çekti
Milli Olimpiyat Komitesi spor ambargosuna dikkat çekti
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim