KIB-TEK Meclis Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, saat 14.30’da toplanan komite, oluşturacağı taslak raporunun hazırlanmasına yönelik bilgilerin genel değerlendirmesine devam etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında gerçekleşen komite toplantısına CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Komite, rapor üzerindeki görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek.