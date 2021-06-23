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KIB-TEK onlarca caminin elektriğini kesti!

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, KIB-TEK’in bugün itibarıyla onlarca caminin elektriğini kestiğini duyurdu.

23 Haziran 2021 Çarşamba 15:23
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KIB-TEK onlarca caminin elektriğini kesti!

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) bugün itibarıyla onlarca caminin elektriğini kesti. Bu nedenle onlarca bölgede ezan sesi kesildi.

Daha önce Kıb-Tek ile anlaşarak, biriken borçları taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kıb-Tek Yönetim kurulunca 5 ayı aşkın bir süredir yazılı ve sözlü olarak uyarılmasına rağmen borcu inat ve ısrarla ödememiş ve camilerin elektriğinin kesildiği bir tablonun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Devlet Kurum ve kuruluşları yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet gösterirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü de bundan istisna değildir ve yaptığı iş ve işlemlerini kanuni çerçeveye riayet ederek yapmak zorundadır. Camilerin elektrik borçlarını ödemeyi taahhüt edip, nasıl ödeyeceğine, kaç taksitte ödeyeceğine ilişkin yapılandırmayı imzalayıp, bir kısmını ödedikten sonra, camiler bize bağlı değil yaklaşımı sergileyerek ödememek keyfiliktir, ayıptır, günahtır, topluma saygısızlıktır.

Malvarlığının yüzde ellisinden fazlası camilere ait olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu cami mallarından elde ettiği geliri iç ettiği halde, camilerin elektrik borçlarını neden ödememektedir? Vakıflar Yönetim Kurulu ve hükümet edenler buna neden seyirci kalmaktadır, bunu anlamakta zorlanıyoruz.

İdaresi ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığından ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden camilerin Kıb-Tek’e olan borçlarını ivedilikle kapatmasını ve hükümetin de bu konuda gerekli düzenlemeleri yaparak, camileri bu tür tartışmaların ortasında bırakmamasını bekliyoruz.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman ÇakırKIBTEKCami
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