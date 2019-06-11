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Kıb-Tek’te büyük soygun!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 600 bin Türk Liralık yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda pay point ödemelerinden baş harfleri D.G. olduğu ifade edilen çalışanın çok büyük meblağda parayı usulsüzce zimmetine geçirdi iddia edildi.

11 Haziran 2019 Salı 14:16
Kıb-Tek’te büyük soygun!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 600 bin Türk Liralık yolsuzluk iddiasıyla çalkalanıyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda kiosk ödemelerinden baş harfleri D.G. olduğu ifade edilen çalışanın çok büyük meblağda parayı usulsüzce zimmetine geçirdi iddia edildi.

Haber Kıbrıs’ın ulaştığı kaynaklar az önce genel müdür ve kurum avukatlarının Mağusa polisine giderek şikayetçi oldukları kaydedildi.

“Çalınan para kiosk ödemelerinden” iddiası

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda çalışanın çaldığı iddia edilen paranın 600 bin TL’yi geçtiği kaydedilirken yolsuzlukla suçlanan D.G.’nin ve birkaç ismin de bu işe karıştığı iddia edildi. Çalınan paranın büyüklüğü olayın uzun bir süredir devam ettiğini gösteriyor.

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“Lefkoşa’daki ana merkez de fark etmedi”

Bu arada 600 bin TL’lik hırsızlık iddiasıyla ilgili Lefkoşa’da kurum muhasebesinde çalışan ve görevi bu hesapları kontrol etmek olan kişilerin de bu açığı ve para çalınması olayını fark etmediği iddia edildi. Lefkoşa’da denetim yapan kişilerin bu suistimali bir yılı aşkın bir süredir gizleyerek sürmesine neden oldukları için suçlandığı ifade edildi.

Geriye doğru araştırılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan 600 bin TL’lik vurgun iddiasının ardından genel müdürün bütün vezne ve para transferlerinin geriye doğru araştırılmasını istediği ifade edilirken ortada ciddi bir suistimal ve bilerek gizleme suçu olduğu da kaydedildi.

KAYNAK:HABERKIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
Kıb-Tek’
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