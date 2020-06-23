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KIB-TEK’Te iki çalışanın bilgisayarına el kondu

Daha önce EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın imzasını sahtelediği için sendika tarafından polise verilen EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, bir kez daha imza sahtelemek ve Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın bilgisayar bilgilerini kendi bilgisayarlarına aktarmak için girişimde bulundu.

23 Haziran 2020 Salı 13:54
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KIB-TEK’Te iki çalışanın bilgisayarına el kondu

Daha önce EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın imzasını sahtelediği için sendika tarafından polise verilen EL-SEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu, bir kez daha imza sahtelemek ve Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın bilgisayar bilgilerini kendi bilgisayarlarına aktarmak için girişimde bulundu.
Sendika binasına gelerek sendika sekreterini bilgisayarın başından uzaklaştıran Sönmezoğlu, KIB-TEK çalışanı ve EL-SEN Yönetim Kurulu Üyesi olan Rıdvan Koral’ın EL-SEN’in bilgisayarına girmesini sağladı. Bilgisayara giren Koral, daha önce Kubilay Özkıraç adına Hüseyin Sönmezoğlu’nun imza sahtelediği kağıdı çıkartarak imza kısmında oynama yaptı. Polis soruşturmasını yanıltmaya yönelik atılan bu adım üzerine iki sivil polis olay yerine gelerek Sendika Sekreteri Havva Volkan’dan yazılı ifade aldı.


Yaşanılan bu olaylar üzerine KIB-TEK Bilgi İşlem Şube Amirliği, KIB-TEK Çalışanları Hüseyin Sönmezoğlu ile Rıdvan Koral’ın bilgisayarlarına el koydu.

İki gün önce de Rıdvan Koral, EL-SEN Yönetim Kurulu kararı olmadan sendikanın resmi Facebook sayfasına el koymuş ve buradan kendi kişisel görüşünü paylaşmıştı.

Bunun üzerine de EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ile EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Rıdvan Koral hakkında polise suç duyurusunda bulunmuştu.
Ayrıca Hüseyin Sönmezoğlu’nun 1991 yılında askerlik görevi yaparken Rum Polisine bilgi sızdırdığı ve 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Casusluk suçundan hapis cezası alan Hüseyin Sönmezoğlu’nun 1996 yılında KIB-TEK’e nasıl istihdam edildiği ise soru işareti!

KAYNAK : ADA BASINI

Son Güncelleme: 23.06.2020 13:58
Anahtar Kelimeler:
KIB-TEK
Yorumlar
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cyp 2020-06-23 14:46:41

yeyin bakayim yeye bildiginiz kadar belanizi wersin

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Realist 2020-06-23 14:25:37

UBP Sağolsun : )

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Realist 2020-06-23 14:26:45

V. Eroğlu Hükümeti (16.08.1996 - 16.09.1998)

III. Atun Hükümeti (11.12.1995 - 16.08.1996)

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