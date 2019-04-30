Kıbrıs Developments’in yeni projesi ''Natura'' tanıtıldı

Yenilikçi ve konut sektörüne öncülük eden lider bir kurum olma vizyonu ve 33 yıllık deneyimi ile kişiye özel yaşam alanları yaratan Kıbrıs Developments, ödüllü projeleri Milos Park Homes ve Kıbrıs Town Houses’dan sonra yeni bir prestij proje yaratma misyonu ile “Natura” projesinin lansmanını gerçekleştirdi.

Sektörün önde gelen yatırımcılarının, çözüm ortaklarının ve seçkin bir davetli topluluğunun katılımı ile gerçekleşen lansman gecesinde ilk olarak sözü alan Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, ilerleyen dönemlerde prestij projelerine devam edeceğini müjdeleyerek sözlerine başladı. Özbirim, “Yaptığımız projelerde hep bir yukarıya çıkma, teknolojiyi yakından takip etme, insanlarımızın beklentileri yönünde yeni projeler oluşturma arzumuzu ve çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

Konut almak için finansman ihtiyacına vurgu yaparak Türkiye İş Bankası’nın Natura projesinde de yer almasını ve natamam konut kredisi ile bu projeyi destekliyor olmasını büyük memnuniyetle karşıladığını belirten Özbirim Türkiye İş Bankası ailesine teşekkürlerini sundu. Özbirim, “Biz bütün projelerimizde tahaadüt ettiğimiz sürelerin hep öncesinde tamamlamayı hedefledik ve öyle yaptık. Ev teslimlerini önceden verdiğimiz tarihten önce veriyor olmakla birlikte, eş zamanlı tapu vermek bizde gelenek haline gelmiştir. Bu unsurlar konut sektöründe değerli şeylerdir” dedi. Natura projesinde büyük emekleri geçen tüm proje ekibine, iş ortaklarına teşekkür eden Özbirim, geceye katılan misafirlere ve Kıbrıs Developments’in tüm müşterilerine de teşekkür ederek tümünü ailenin bir parçası olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim ise lansmanda yapmış olduğu detaylı ve büyük beğeni toplayan etkileyici sunumunda Natura projesinin, bugüne kadar sektöre damga vuran iki büyük projeleri Milos Park Homes ve Kıbrıs Town Houses’taki vizyonlarını ve yarattıkları farkındalıkları sentezleyip ortaya çıkarttıkları bir proje olduğunu belirterek sözlerine başladı. Natura'nın en güzel hikayelerinin Akdeniz'in doğasında saklı olduğunu söyleyen Harper Özbirim, eşsiz mimarisi, iç mekanların anatomisi, renkleri, açık alanları ve pergolaları ile oluşturulmuş tüm hikayelerin, Kıbrıs'ın özüyle organik bir bağa sahip olduğunu belirtti.

Özbirim: “Natura’da 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Natura projemiz bugüne kadar yapmış olduğumuz hacim anlamındaki en küçük site projesi ama yapı standardı, yapı kalitesi ve içerisinde barındırdığı olanaklarla birlikte bugüne kadar yapmış olduğumuz en nitelikli projedir. Çıkış noktası tamamen Alsancak Park’a komşu olmasıdır. Komşu olması nedeniyle ismini doğadan alıyor. Konseptinde yine Akdeniz mimarisi var. Natura’da Beşparmak Dağları’ndaki kayaların renk tonları alınarak cephelerde kullanıldı. Buradaki temel fikir aslında inşa edileceği alana site yerleştiği zaman, bulunduğu çevre ve ortama birinci günden güzel bir adaptasyon sağlayıp yerleşmesi idi. BREEAM sertifikasyon sürecinde edinmiş olduğumuz teknik know-how ve tecrübe ile birlikte buradaki bilgilerimizi yine bu projeye de aktarıyoruz. Natura projemiz de sürdürülebilir bir proje olacak. Diğer projelerden farklı olarak burada Milos’taki gibi çatı terası uygulamalarını tekrardan hayata geçirdik. Dolayısı ile site içerisindeki bireysel konutların kendi müstakil yaşam alanlarını arttırdık. Zemin kattaki konutlar yine kendilerine özel bahçe alanlarına sahip olacaklar. Birinci kattaki konutlar ise çatı teraslarına sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Developments İstanbul’da da ofis açıyor

Harper Özbirim, gecede Natura projesinin yanı sıra başka müjdeler de verdi. Kıbrıs Developments olarak ana pazarlarından biri olan Türkiye’de, müşterilerine daha yakın olabilmek ve projelerinin sunumlarını orada yapabilmek için İstanbul irtibat ofislerinin önümüzdeki ay faaliyet göstermeye başlayacağını, İstanbul ofislerinin Levent Loft’ta olacağını söyledi.

Diğer taraftan yabancı pazarlarda büyümeye de devam ettiklerini belirten Özbirim, “Toplam müşteri profilimizin %40’ını yabancı pazarlar oluşturuyor. Bugüne kadar aktif bir şekilde İngiltere, Almanya, İran, Rusya ve Ukrayna’dan oluşan yabancı müşteri profilimizi İskandinav pazarıyla özellikle İsveç ve Norveç ile geliştiriyoruz. Fuarlara katılıp etkin bir şekilde projelerimizi ve şirketimizi tanıtmaya başladık ve son dönemde katılmış olduğumuz fuarlarda satışlarımızı gerçekleştirdik bile’’ şeklinde konuştu. Diğer bir taraftan Türkiye İş Bankası ile imzalanan natamam konut projesi Kıbrıs’ta ilk kez Kıbrıs Developments ile, Milos Park Homes projemiz ile başlamıştı. Natura’da da yine Türkiye İş Bankası’nın natamam konut kredisi olacak. 79 bin GBP’den başlayan fiyatlarla satışa sunduğumuz projemizde ayda 709 GBP’den başlayan taksitlerle müşterilerimiz ev sahibi olabilecekler. Satışların başladığını ve lansman dönemine hızlı bir giriş yaptığımızı da belirtmek isterim” dedi.

Harper Özbirim, halihazırda üzerinde çalıştıkları bir Kıbrıs Developments yeniliği olarak ‘‘Haus’’ adında, iki fazdan oluşan bir uygulama geliştirdiklerini ve yaz sonunda bu uygulamanın lansmanını yapacaklarını da vurguladı. Özbirim, uygulamanın detaylarını şöyle aktardı: “Birinci fazda müşterilerimiz, konut aldıkları zaman inşaat sürecinin aşamalarını görebilecekleri, konutlarının durumlarını, teslim tarihlerini ve ödeme planlarını takip edebilecekleri bir ara yüzü görecekler. İkinci fazın devreye girmesi ile ise evlere taşındıktan sonra yaşadıkları olumlu ve olumsuz konuları bize aktarabilecekleri, geri bildirim yapabilecekleri ve güçlü bir iletişim kurabileceğimiz bir kanal haline gelecek”.

‘‘Sürdürülebilirlik en önemli yapı taşlarımızdan’’

Kıbrıs Developments’in vizyonundaki en önemli yapı taşlarından sürdürülebilirliğin temelinde sürdürülebilir site yönetiminin yattığına da değinen Özbirim, sitede yaşam başladığı zaman bu konunun öneminin arttığını fark ettiklerini belirterek bu noktada bir alt marka oluşturarak site yönetimlerini artık kendilerinin yapmaya başladıklarını söyledi. Kıbrıs Town Houses’ta yaptıkları gibi, Natura’da da aynı uygulamayı devam ettireceklerini belirten Özbirim, henüz yeni başlamış olmalarına rağmen bu yılki Property NC Ödülleri’nde bu dalda Platinum ödülünü aldıklarını da sözlerine ekledi.

Lansman gecesinde satış sözleşmesi de imzalandı

Lansman gecesinde bir de satış sözleşmesi imzalandı. Natura projesinden konut alan Melih Atahan Güven, projeyi tercih sebeplerini şöyle açıkladı: “Deniz ile doğanın ve güneşin buluştuğu bir yer istiyordum. Sevdiğim bir yer, sakin ve kalabalıktan uzak olduğu için Kıbrıs özellikle tercihim idi. Güneş ve deniz ile her zaman iç içesiniz. Türkiye’de de kıyı şeridi var ama çok kalabalık ve bir bütünlük yok. Dolayısı ile Kıbrıs Developments’in daha önceki projelerini de incelediğimde peyzajıyla, konumuyla oldukça güzel çalışıldığını ve içinde yaşayanların da memnun olduğunu gördüm. Daha önceki projeleri de referans aldığımda Natura’nın da başarılı olacağını, konumunun da iyi olduğunu düşünerek, bu projede yer almak istedim. Kararımdan dolayı mutlu ve memnunum. İyi bir yatırım yaptığımı düşünüyorum”.

Natura Cyprus projesinden detaylar

Girne’ye bağlı Alsancak kent merkezinde plajlara yürüyüş mesafesinde ve Kıbrıs Town Houses projesine komşu olarak Alsancak Park’ın hemen yanındaki konumuyla, dağ, deniz, orman ve gökyüzü dörtlüsünün en yakın dostu olmaya aday. Akdeniz’in mimarisinin ve cömert doğasının en güzel örneklerinden ilham alınarak geliştirilen Natura evlerinin etrafından ayrışmayacak kadar doğal olması, dış mekanlarda vakit geçirmeyi de daha zevkli kılacak şekilde tasarlandı. Sosyal alanlar, balkonlar, bahçeler ve panoromik manzaralı teraslar ile birlikte bölgedeki güçlü doğa elementleri ile kurulacak bağın daha güçlü olması hedeflendi.

Natura projesi lokasyon olarak Kıbrıs Town Houses ile aynı avantajlara sahip. İki projenin kesişim noktasında Köy Meydanı ve son zamanların popüler mekanlarından biri haline gelen Gave bulunuyor. Ayrıca Alsancak Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Natura’dan Alsancak Park’a bir kamu yolu geçiyor olacak. Site sakinleri araçla değil yürüyerek parka, parktan sonrada halk plajına geçiş sağlayabilecek. Proje aynı zamanda şehre 9 kilometre, tüm temel faaliyetlere 10 dakikalık kısa yürüyüş, 5 dakikalık araç sürüş mesafesinde bulunuyor.

Natura’da 8’i müstakil villa, 60 tanesi de yarı müstakil daire olmak üzere toplamda 68 konut bulunuyor. Tek yatak odalıdan 3 yatak odalıya kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek alternatiflerin yanı sıra Natura’da, iç mekan tasarımlarında da modern, Akdeniz ve Nordik esintilere sahip 3 farklı yaklaşım seçeneği de sunuluyor. Natura projesinde zengin sosyal aktivite imkanları arasında SPA, spor salonu, vitamin bar, jakuzi, çocuk yüzme havuzları ve yetişkin havuzu da bulunuyor.

Natura projesi ile ilgili detaylı bilgi için www.naturacyprus.com sitesi veya satış ve irtibat ofisleri ziyaret edilebilir.