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“KIBRIS DOĞA KORUMA” KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER)’in, Belçika Kökenli VGP Vakfı ve Çatalköy Belediyesi’nin katkıları ile hayata geçirdiği “Kıbrıs Doğa Koruma” kampanyası devam ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 16:30
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“KIBRIS DOĞA KORUMA” KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği ile Bahçeli Gençlik Yardımlaşma, Çevre ve Kültür Derneği (BAHDER), Bahçeli Köyü bölgesine toplamda 20 adet kuş yuvası yerleştirilmesi için işbirliğine gitti.


Çam kese böceklerini yiyen özellikle baştankara kuşlarına ev sahipliği yapacak kuş yuvaları, belirli bir zaman içerisinde baştankara kuşlarının sayısını çoğaltması ile birlikte biyolojik mücadele olarak doğal bir döngüde zararlılarla mücadele eden popülasyonun ortaya çıkması sağlayacak.


Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), Belçika Kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, Almanya’nın en eski ve büyük çevre derneklerinden biri olan NABU desteği ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla hayata geçirdiği “Kıbrıs Doğa Koruma” kampanyası Çatalköy, Arapköy ve Esentepe bölgelerini kapsıyor.
 

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