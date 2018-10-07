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Kıbrıs gazisinin yeni ev heyecanı

Kıbrıs Savaşı’nda gazi olan 65 yaşındaki Hayrettin Çiftçi’nin harabe haldeki evini yıkan Osmangazi Belediyesi, gazi için yeni bir ev inşa etti

07 Ekim 2018 Pazar 09:08
Kıbrıs gazisinin yeni ev heyecanı

OSMANGAZI Belediyesi, Gaziler Günü'nde, Kıbrıs Gazisi olan Hayrettin Çifti'ye hayatının sürprizini yaptı. Kıbrıs Savaşı'nda bacağından yaralanan ve ayağında platin bulunan Gazi Hayrettin Çiftçi, 2001 yılında eşinin vefatının ardından yaşadığı travmadan dolayı akli dengesini de kaybetti. 31 yaşındaki oğlu Ferdi Çiftçi ile birlikte Çeltik Mahallesi'nde harabe haldeki tek odalı evde yaşam mücadelesi veren gaziye  yardım eli uzattı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Hayrettin Çiftçi'ye yeni bir ev yapılması talimatı verdi. Çiftçi'nin tek odalı evi yıkılarak yerine 110 metrekare büyüklüğünde 3 odalı yeni bir ev inşa edildi. Baştan aşağı eşyaları da yenilenen ev, yaşlı gaziye teslim edildi.Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu ülkenin şehitler ve gazilerle sayesinde ayakta kaldığını belirterek, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz ülkemizi korumak için canlarını feda edenlerdir. Kıbrıs Gazisi Hayrettin Çiftçi amcamıza yardım etmek bizim vefa borcumuzdur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs GazisiHaberKKTC
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