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Kıbrıs İçi Geçişlerde Aşıya Göre Farklı Uygulama…

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Kıbrıs’taki epidemolojik durum değerlendirmesi yaptığı 19 Ocak’taki toplantısında ada içi geçişlerde uygulanacak kuralları 3. Seviyede bırakma kararı aldı ancak aşıya göre değişen bazı uygulamalar getirdi.

21 Ocak 2022 Cuma 12:41
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Kıbrıs İçi Geçişlerde Aşıya Göre Farklı Uygulama…
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Pazartesi uygulamaya girecek kurallara göre, sınır kapılarında aşılılardan 7 günlük PCR/antijen test, aşısızlardan ise 72 saatlik PCR test ya da 48 saatlik hızlı testi istenecek ancak aşılara getirilen “geçerlilik sürelerine” bağlı olarak 3. doz aşısını olmayan aşılılar, aşısız muamelesi görecek.
BM Barış Gücü’nün açıkladığı kararlara göre, Astra Zeneca, Moderna ya da Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 7 ay, Sinovac, Sinopharm, Sputnik ya da Johnson aşısı olan kişilerin ikinci dozunun üzerinden 3 ay geçmesi halinde 3. dozunu yapmamış kişilerin aşıları geçersiz kabul edilecek. 
Gerekli sürede üçüncü dozu yapmadığı için aşıları geçersiz kabul edilecek kişilerle, hiç aşılanmamış kişiler ve 12 yaş üzerindeki kişilerin geçişlerde 72 saatlik PCR ya da 48 saatlik hızlı test ibraz etmesi gerekiyor.
5-11 yaş grubu ise bundan sonra geçişlerde, aşısız lise öğrencileri gibi 7 günlük PCR/antijen test ibraz etmek zorunda.  

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