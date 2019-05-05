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Kıbrıs İpek Koza 14. Festivali bugün başladı

Kıbrıs İpek Koza 14. Festivali bugün başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, Yeşil Barış Hareketi, Bellapais’i Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin birlikte düzenlediği festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Bellapais’in sadece Girne’nin değil, Kıbrıs’ın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirtti.

05 Mayıs 2019 Pazar 09:10
Kıbrıs İpek Koza 14. Festivali bugün başladı
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Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tarafından karşılandığı Beylerbeyi’ndeki (Bellapais) etkinliğin, içerik bakımından da anlamlı olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyenleri kutladı.

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İpek böceği yetiştirmenin okullarda teşvik edilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Orada, bir yaşamın dönüşümünü izliyorsunuz. Bir kurtçuk dut yaprağı ile beslenerek bir taraftan kozasını örmeye başlıyor, sonra kozayı tamamlayıp kelebeğe dönüşüyor, daha sonra yine yumurtluyor ve hayatın döngüsü yeniden kurulup yeniden devam ediyor. Hayatın bu döngüsünü çocukların yaşayarak gözlemlemesi önemlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, elde edilen ipekten yapılan işlerin turizme ve el sanatlarına da katkı yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışın ardından eşi Meral Akıncı ile birlikte stantları gezerek ürün satın aldı.(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs İpek Koza
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