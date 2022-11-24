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Kıbrıs'ta korkutan deprem!

Baf’ın 30 km kuzeydoğusunda, bugün sabaha karşı saat 02.33’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Kasım 2022 Perşembe 09:52
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Kıbrıs'ta korkutan deprem!



Baf’ın 30 km kuzeydoğusunda, bugün sabaha karşı saat 02.33’te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KKTC Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 73 km  uzaklıkta meydana geldiği kaydedildi. 

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Dairesi USGS ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Deprem haberi Rum basınında da yer aldı.  “Philenews” sayfasında yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Jeolojik Araştırmalar Dairesi’nden yapılan açıklamada, depremin 12 km derinlikte oluştuğu açıklandı.  Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

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