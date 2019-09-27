Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde ‘Dali’nin Kadınları’ oyunu izleyiciyle buluştu

Erdi Işık tarafından kaleme alınan ve Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı oyun YDÜ AKKM’de sahnelendi.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sunduğu oyunda Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Melda Narin Güler, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan rol aldı.

Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali’nin Kadınları her biri ayrı renk olan Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ile Frida Kahlo’yu bir araya getirdi. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık oldu.

Platin sponsorluğunu Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET), İletişim sponsorluğunu Kuzey Kıbrıs Turkcell, Gümüş sporsorlukları Golden Tulip Hotel, Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatif Ltd ve Heyday Music, Salon sponsoruğunu Yakın Doğu Üniversitesi, Ulaşım Sponsorluğunu Northern Travel ve Cyprus Xp Travel’in yaptığı Albank, Note Cosmetic’in de katkılarıyla seyirciyle buluşan “Dali’nin Kadınları” oyunu tiyatro severler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Sanatseverler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda, sahneye çıkan LTB Başkanı Mehmet Harmancı oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar’a festival plaketini takdim ederek festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. Oyunun yönetmeni Ali Düşenkalkar’da Festival yapmanın kolay bir iş olmadığını söyleyerek sponsor olup festivale katkı koyan tüm firmalara ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu çalışanlarına teşekkür etti.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali 28 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 14:00 ve 16:00 saatlerinde Atta & Bonte Hond Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Tavşan Aranıyor” çocuk oyunu ile devam edecek.

(BRT/MAIL)