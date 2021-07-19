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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden Kurban Bayramı Mesajı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:48
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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nden Kurban Bayramı Mesajı

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından yayımlanan mesajda, bayram sırasında koronavirüs önlemlerinin terkedilmemesiuyarısı da yapıldı.

Belediyeler Birliği şu mesajı paylaştı:

“Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Kırgınların barışmasına, ailevi ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olan bayramlar, geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı özel günlerdir.

Ne yazık ki bir yıldan fazladır mücadele ettiğimiz Covid-19 pandemisi, hayatlarımızın her alanına olduğu gibi bayramlarımıza da gölge düşürmektedir. Sevdiklerimizi korumak için dikkatli ve tedbirli olmamız gerekmektedir.

Mümkün olduğunca az sayıda insanla biraraya gelmemiz, kalabalık oluşturmamamız hiç kuşkusuz daha uygun olacaktır. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymamızın da son derece önemli olduğunu unutmamamız gerektiğini bir kez daha vurgulamk isterim.

Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, sağlıklı, nice mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
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