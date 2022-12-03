Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

“Kıbrıs Türk halkı her zaman engelli bireylerimizin yanındadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 Aralık Dünya Engelliler ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından Lefkoşa Büyükhan’da düzenlenen etkinliğe katıldı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 14:39
0 Okunma
“Kıbrıs Türk halkı her zaman engelli bireylerimizin yanındadır”



Engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla “Sözümüzü yükseltiyoruz” sloganıyla Lefkoşa Büyükhan’da düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engelli bireylere yönelik hassasiyetin sadece bugün değil yıl boyunca yapılan farklı etkinliklerle ortaya konulmakta olduğunu söyledi.

Devletin imkanları ölçüsünde yapılan düzenlemelerle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırarak toplumun değerli üyeleri olarak farklı alanlarda yer almaları için uğraş verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC ve Kıbrıs Türk halkı her zaman engelli bireylerimizin yanındadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın da gayretleriyle Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özel Eğitim Yasası’nın hayata geçmesiyle ve ileride yapılacak olan tüzüklerle bütün öngörülerin hayat bulması ve engelli çocuklarımızın okullarda ve özel teşebbüslerde eğitimlerinin en iyi şekilde sürmesi ve devletin de üzerine düşen sorumlulukları hayata geçirmesi en büyük temennimiz ve dileğimizdir” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yol güvenirliği artırmak ve trafik kazalarını azaltmanın bu yönde yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Birlik olunması halinde engellerin engel olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı
Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim