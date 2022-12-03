Engelli bireylere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla “Sözümüzü yükseltiyoruz” sloganıyla Lefkoşa Büyükhan’da düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engelli bireylere yönelik hassasiyetin sadece bugün değil yıl boyunca yapılan farklı etkinliklerle ortaya konulmakta olduğunu söyledi.

Devletin imkanları ölçüsünde yapılan düzenlemelerle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırarak toplumun değerli üyeleri olarak farklı alanlarda yer almaları için uğraş verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC ve Kıbrıs Türk halkı her zaman engelli bireylerimizin yanındadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz’in ve Cumhurbaşkanlığı’nın da gayretleriyle Özel Eğitim Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olmaya devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özel Eğitim Yasası’nın hayata geçmesiyle ve ileride yapılacak olan tüzüklerle bütün öngörülerin hayat bulması ve engelli çocuklarımızın okullarda ve özel teşebbüslerde eğitimlerinin en iyi şekilde sürmesi ve devletin de üzerine düşen sorumlulukları hayata geçirmesi en büyük temennimiz ve dileğimizdir” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yol güvenirliği artırmak ve trafik kazalarını azaltmanın bu yönde yapılan çalışmaların bir parçası olduğunu belirtti.

Birlik olunması halinde engellerin engel olmadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.