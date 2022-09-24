“Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlar kaldırılmalı”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi değerlendirildi.

Olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yeni bir müzakere sürecinin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini bir kez daha vurgulayarak kayda geçirdiği laydedildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının altı başlıktan oluşan iş birliği önerilerinin Kıbrıs Rum tarafına iletilmesinde aracılık etmesinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres’e teşekkür ederek, kendisinden iki tarafın faydasına olacak bu önerilerin hayata geçirilmesi konusunda Rum tarafını teşvik etmesi ve konunun takipçisi olmasını da istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 77. BM Genel Kurul çalışmalarına damgasını vuran en önemli gelişmenin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası topluma KKTC’nin resmen tanıma çağrısı yapması olduğunu vurgulayarak, "Egemen eşit devletimizin uluslararası alanda tanınmasının bir hak olduğunun altını çizdiknve bu hakkın gerçekleşmesi için Anavatan Türkiye ile birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edileceğini aktardık" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun bir an önce kaldırılması gerektiğini de söyleyerek BM Genel Sekreteri Guterres’ten bu konuda inisiyatif almasını istedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin uluslararası alanda spor müsabakalarına katılamamasını da içeren bu insanlık dışı kısıtlamaların bu çağda Rum baskısı sonucu devam ettirilmesinin asla kabul edilmez olduğunun, Kıbrıs Türk gençliğinin bu zulmü katiyetle hak etmediğinin altını çizdi.

Kıbrıs Rum kesiminin silahlanma çabaları ve bu bağlamda ABD’nin Rum tarafına uyguladığı silah ambargosu konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, meydanın boş olmadığını, Anavatan Türkiye ile birlikte gerekli karşı adımların atılacağını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York’ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından BM Genel Sekreter Yardımcısı’na verilen KKTC ile BM’nin Barış Gücü operasyonlarına dair Kuvvetlerin Statüsü anlaşması imzalanması önerisini de hatırlattı. Tatar, "BM’nin olumlu yaklaşacağını umduğumuz bu önerinin bir gereklilik olduğunun altını çizdik" dedi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres'in, resmi müzakerelerin yeniden başlamasına dair Türk tarafının pozisyonununu iyi bildiğini, yakın zamanda taraflar arasında ortak zemin var mı yok mu çalışmaları kapsamında Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun adaya gelmesinin planladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Özel Danışman Osman Ertuğ eşlik etti.