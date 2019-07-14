Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenliyor

Dernekten verilen bilgiye göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 45. yıl dönümü sebebiyle düzenlenecek panel, Ankara’da 17 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu'nda yer alacak.

Dernek Genel Başkanı Ahmet Zeki Bulunç'un panel yöneticisi ve konuşmacı olarak katılacağı ayrıca TESUD Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan’ın açış konuşmasını yapacağı panele, Kıbrıs Gazisi Alb.(E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Alb.(E) Mithat Işık konuşmacı olarak katılacak.