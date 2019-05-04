Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

İş ve siyaset dünyasının katıldığı Genel Kurul, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda saat 10.30’da başladı.

Genel Kurulda Başbakan Tufan Erhürman, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık

Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşma yapacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TC-KKTC Ticaret Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da Genel Kurul’da konuşacak.

Genel Kurul’un gündeminde, karar tasarılarının görüşülmesi, faaliyet raporunun sunumu ve onayı, murakıp atanması ve yönetim kurulunun belirlenmesi de var.