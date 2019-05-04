Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme yol açacak!
Antibiyotik direnci kanserden fazla ölüme...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası çıkarıldı. KKTC'de ise ...
Dünyanın duygu ve deneyim haritası...

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 33’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:29
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’üncü Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor
banner44

İş ve siyaset dünyasının katıldığı Genel Kurul, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda saat 10.30’da başladı.

Genel Kurulda Başbakan Tufan Erhürman, Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Sağlık

banner41
Bakanı Filiz Besim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşma yapacak.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve TC-KKTC Ticaret Formu Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da Genel Kurul’da konuşacak.

Genel Kurul’un gündeminde, karar tasarılarının görüşülmesi, faaliyet raporunun sunumu ve onayı, murakıp atanması ve yönetim kurulunun belirlenmesi de var. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanayi OdasıOlağan Genel KurulHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’ünü Genel Kurulu Tamamlandı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 33’ünü Genel Kurulu Tamamlandı
Su analizleri devam ediyor
Su analizleri devam ediyor
Erhürman: “KKTC’yi Türkiye’de yeniden anlatmak durumundayız”
Erhürman: “KKTC’yi Türkiye’de yeniden anlatmak durumundayız”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim