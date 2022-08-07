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"Kıbrıs Türk tarihindeki en şanlı direnişlerden biridir"

Başbakan Ünal Üstel, Erenköy Direnişi’nin 58’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladı.

07 Ağustos 2022 Pazar 17:08
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"Kıbrıs Türk tarihindeki en şanlı direnişlerden biridir"
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Başbakan Üstel'in mesajı şu şekilde;

"Kıbrıs Türkü'nün toplumsal varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan ‘Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümünü şerefle idrak ederken, bu direniş sırasında şehit düşenleri bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz.   

Erenköy Direnişi Kıbrıs Türk tarihindeki en şanlı direnişlerden biridir. Bu direniş, onurlu tarihimizin altın sayfalarında yer alan, 1964 yılında yurtdışında öğrenim gören gençlerin canlarını hiçe sayarak vatan topraklarını korumak uğruna ortaya koyduğu büyük bir fedakarlık destanıdır.  Kıbrıs’ta Türk varlığını yok etmek isteyenlere karşı verilen bu onurlu mücadeleden çıkarılması gereken çok önemli dersler vardır. Bu günlere nasıl gelindiğini anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin sorumluluğudur. 58 yıl önce Erenköy’de yaklaşık 500 üniversite genci eğitimini yarıda bırakarak adaya gelmiş, Erenköy halkıyla birlikte ardı arkası kesilmeyen Rum saldırılarına karşı 2 yıl boyunca çok zor şartlar altında bir yaşam savaşı ve imkansız denecek kadar zorlu bir mücadele vermişlerdir. Vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna kendilerinden silah ve sayıca kat kat üstün bir kuvvet karşısında ayakta durarak büyük bir kahramanlık sergilemişlerdir. O yıllarda birçok Türk köyü EOKA’cılar tarafından kuşatılmış ve halk açlığa mahkum edilmişti. Başta Erenköy olmak üzere Rum-Yunan ordusu her yanda dehşet saçmakta, şiddetli saldırılarını sürdürmekteydi. Erenköy Bölgesindeki mücahitlerimizin, onlara destek için gelen öğrencilerin ve sivil halktan oluşan bir avuç insanın üstün düşman kuvvetlerine karşı yaptıkları savunma bir destan niteliğindedir. Mücahitlerimiz ve toplumumuz el ele kahramanca direnmiş, düşman karşısında dimdik ayakta durmuştur. Kıbrıs Türk Halkı çok ağır baskı ve saldırılara maruz kalmasına rağmen, sergilemiş olduğu bu direnişle hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. Yıllar boyu verilen onca zorlu mücadelede Anavatan'a olan inanç ve güvenini daima korumuş ve bunun neticesinde  kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başarmıştır. 

Mücadele yıllarında Anavatan Türkiye ile kurduğumuz bu kopmaz bağ bugün daha da güçlenmiştir. Anavatanımızdan aldığımız güç ve destekle bu topraklarda varolmaya, inanç ve kararlılıkla devletimizi yaşatmaya, halkımızı daha ileriye noktalara taşımaya devam edeceğiz.  

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel olmak üzere bu şanlı mücadelede canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm Aziz Şehitlerimizi rahmetle, Erenköy Gazilerimizi, ayrıca tarihimizin bu en anlamlı mücadelesinde yer alan ve destek veren tüm mücahit ve mehmetçitlerimizi minnetle anar, bu gururu paylaşan tüm halkımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım."

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal ÜstelErenköy Direnişi
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