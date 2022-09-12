GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

CTP PM toplantısında yeni genel sekreter Asım Akansoy oldu. Toplantının ardından ilk kez Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a açıklama yapan Akansoy, “Parti içi demokrasiyi çalıştırdık. Bu bir bayrak yarışıdır ve bugüne kadar ciddi emekler verildi. Bundan sonra da elimizden geldiğince, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Başlayan çalışmalarımızı daha ileriye götüreceğiz. Aldığımız bayrağı daha da işleri noktalara taşıyacağız dedi.