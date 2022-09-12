Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107

“Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var”

12 Eylül 2022 Pazartesi 23:24
13 Okunma
“Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var”


GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

CTP PM toplantısında yeni genel sekreter Asım Akansoy oldu. Toplantının ardından ilk kez Gündem Kıbrıs’tan Çiğdem Aydın’a açıklama yapan Akansoy, “Parti içi demokrasiyi çalıştırdık. Bu bir bayrak yarışıdır ve bugüne kadar ciddi emekler verildi. Bundan sonra da elimizden geldiğince, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir CTP’ye ihtiyacı var. Bundan sonra da elimizden geleni yapacağız. Başlayan çalışmalarımızı daha ileriye götüreceğiz. Aldığımız bayrağı daha da işleri noktalara taşıyacağız dedi.

Son Güncelleme: 12.09.2022 23:29
Anahtar Kelimeler:
CTPPMAsım Akansoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!
Yerel seçim tarihi için istişareler başladı!
CTP MYK belirlendi
CTP MYK belirlendi
EL-SEN’den KTAMS ve Kamu-Sen’e destek
EL-SEN’den KTAMS ve Kamu-Sen’e destek










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim