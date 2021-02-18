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KIBRIS TÜRK YAPIMI TESLİMAT, AVRUPA BAĞIMSIZ FİLM FESTİVALİ’NDE YARIŞACAK

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film Fransa’da düzenlenen, Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden, Avrupa Bağımsız Film Festivali’nde (ÉCU) yarışacak.

18 Şubat 2021 Perşembe 17:16
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KIBRIS TÜRK YAPIMI TESLİMAT, AVRUPA BAĞIMSIZ FİLM FESTİVALİ’NDE YARIŞACAK

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film Fransa’da düzenlenen, Avrupa’nın önde gelen film festivallerinden, Avrupa Bağımsız Film Festivali’nde (ÉCU) yarışacak.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan Teslimat, dünya prömiyerini 20 Kasım’da Torino Film Festivali’nde yaptı, kısa sürede 5 uluslararası festivalin resmi seçkisine girdi ve Aralık ayında İtalya’dan “İzleyici Ödülü” kazandı. 

Teslimat, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Avrupa Bağımsız Film Festivali’ne binlerce başvuru arasından seçildi. 

“YARIŞMADAKİ 16 FİLMDEN BİRİ… “AVRUPA’NIN SUNDANCE’I” 

“Teslimat” Paris’te bu yıl 9-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Bağımsız Film Festivali’nin “Avrupa Dramatik Kısalar” yarışmasına seçilen 16 kısa filmden biri. Kısa adı “ÉCU” olan ve her yıl binlerce başvuru alan festivale bu yıl çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalar için 28 ülkeden 71 film seçildi. Festival geleneksel olarak Paris’teki “Les 7 Parnassiens Cinema” adlı tarihi sinemada gerçekleştiriliyor. 

“ÉCU”, özellikle Avrupa’da, bağımsız filmlere, alan açmak için kurulan bir festival olarak biliniyor. Resmi internet sitesinde festivalle ilgili “Avrupa’nın Sundance’ı” benzetmesi yapılıyor.

Paris’te yapılacak gösterimle birlikte, Teslimat’ın resmi seçkisine girdiği festival sayısı altıya yükselecek. Teslimat, Kasım ve Aralık aylarında iki kez İtalya ve üç kez de İspanya’da gösterildi.  

Teslimat, kızının hayatını kurtarmanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatını tehlikeye atmak olduğuna inanan bir şoförün hikayesini anlatıyor. Başrolünde İzel Seylani’nin rol aldığı Teslimat filminin senaryosu Doğuş Özokutan’a ait. Filmin ana yapımcılığını ise Vasvi Çiftçioğlu üstlendi.

Son Güncelleme: 18.02.2021 18:20
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