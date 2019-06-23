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Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 10. Dönem Mezuniyet Yemeği Yapıldı

23 Haziran 2019 Pazar 09:46
Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 10. Dönem Mezuniyet Yemeği Yapıldı

Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 10. Dönem Mezuniyet Yemeği yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Acapulco Otel'deki geleneksel yemeğe, 26 farklı ülkeden 110 mezun uluslararası öğrenci katıldı.

Afrika'dan Ortadoğu'ya, Asya'dan dünyanın çeşitli bölgelerindeki öğrencilere kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen yemekte, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Semattin Öztürk, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Hayrettin Yücel ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Uzman Müşaviri Raif Kutluk da yer aldı.

Yemekte, Dernek Başkanı Çağatay Özdem, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Semattin Öztürk konuşma yaptı.

Gecede mezunlar ve dernek gönüllüsü öğrenciler de konuşmalar yaptı. Gösterilerin ardından sertifika ve plaket takdimlerinde bulunuldu.

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Kıbrıs Uluslararası Öğrenci DerneğiMezuniyet YemeğiHaberGündemKıbrıs
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