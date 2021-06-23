Kıbrıs uzmanı olarak anılıyordu...

Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı döneminde Kuzey Irak operasyonlarını yöneten emekli Orgeneral Necati Özgen hayatını kaybetti.

Terörün en yaygın olduğu dönemde Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Necati Özgen vefaat etti.

Kara Harp Okulu'ndan 1959'da mezuniyetten sonra, bir dönem Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kıbrıs'ta görevlerde bulunan Necati Özgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Doğu ve Kıbrıs uzmanı olarak anıldı.

Özgen, Okulu Komutanlığı, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yaptı. 1999'da orgeneral rütbesine terfi etti.

PKK saldırılarının yoğun olarak yaşandığı 1991-1995 yılları arası Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan Özgen, 19 Ağustos 1996 ile 23 Ağustos 1999 tarihleri arasında yaptığı Harp Akademileri Komutanlığı görevinden 1999 yılında emekli oldu.

Türkan Özgen ile evli Necati Özgen'in Ebru adından bir kız var. Emekliliği sonrası Müdafaa-i Hukuk Vakfı başkanlığı yaptı.