Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Doktorlar mahkemeye çıktı
Doktorlar mahkemeye çıktı
İnşaata götürüp adam dövdüler
İnşaata götürüp adam dövdüler
Kapı pencere ne var ne yoksa çaldılar
Kapı pencere ne var ne...
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle suçlanıyor
500 bin TL'yi tasarrufuna geçirmekle...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıktı

Kıbrıs uzmanı olarak anılıyordu...

Emekli orgeneral Necati Özgen hayatını kaybetti

23 Haziran 2021 Çarşamba 20:14
69 Okunma
Kıbrıs uzmanı olarak anılıyordu...

Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı döneminde Kuzey Irak operasyonlarını yöneten emekli Orgeneral Necati Özgen hayatını kaybetti.

Terörün en yaygın olduğu dönemde Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Necati Özgen vefaat etti. 

Kara Harp Okulu'ndan 1959'da mezuniyetten sonra, bir dönem Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kıbrıs'ta görevlerde bulunan Necati Özgen, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Doğu ve Kıbrıs uzmanı olarak anıldı.

Özgen, Okulu Komutanlığı, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yaptı. 1999'da orgeneral rütbesine terfi etti.

PKK saldırılarının yoğun olarak yaşandığı 1991-1995 yılları arası Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yapan Özgen, 19 Ağustos 1996 ile 23 Ağustos 1999 tarihleri arasında yaptığı Harp Akademileri Komutanlığı görevinden 1999 yılında emekli oldu. 

Türkan Özgen ile evli Necati Özgen'in Ebru adından bir kız var. Emekliliği sonrası Müdafaa-i Hukuk Vakfı başkanlığı yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Emekli Orgeneral Necati Özgen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRNC records 28 COVID cases
TRNC records 28 COVID cases
Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu
Gazimağusa’da bir kişi ölü bulundu
Bakan Nazım Çavuşoğlu, yangın helikopterini teslim aldı
Bakan Nazım Çavuşoğlu, yangın helikopterini teslim aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim