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Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu'na yeniden atandı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu'na yeniden atandı

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd’de Bakanlar Kurulu kararı ile Başkan Muhteşem Hacımulla ve üyeler Hüseyin Özarın, Emel Ulaş ve Tülay Sönmez’in görevlerine son verildi, yeni isimler atandı.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 31’inci maddesi uyarınca Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. yeni yönetimi 9 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd., yeni yönetim kurulu aşağıdaki şekilde yeniden oluşturuldu:

Mehmet Beykan (Başkan )

Hüseyin Paşa (Üye )

Aydın Soyer (Üye )

Hüseyin Tabur ( Üye )

Kaynak: YENİDÜZEN

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Anahtar Kelimeler:
VakıflarHabrKıbrıs
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