Kıbrıs Vakıflar İdaresi: Kurumun bir zarara uğraması söz konusu değildir

Vakıflar İdaresi Ombudsman Emine Dizdarlı’nın raporu üzerine bazı basın yayın organlarında “Vakıflar Zarara Uğratıldı” başlıklı haberlerin yayınlanmasından sonra konu hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yaptı.

İşte Vakıflar İdaresi'nin konuyla ilgili açıklaması: Öncelikle belirtilmesi gerekir ki Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak kurumun bir zarara uğraması söz konusu değildir.

Söz konusu mülk bir vakıf arazisi üzerine inşa edilen bir kreş binası olup bu mülk konusundaki süreç aşağıdaki şekilde gelişmiştir:

Kadınların iş hayatına katılımı ve ekonomik özgürlüklerini kazanmasında uygun fiyatlı kreşlerin varlığı çok kritik bir konudur. KKTC’de kreş sayısı yeterli değildir. Kadınlar bu konuda çok ciddi problemler yaşamaktadır. Bazı çalışmak zorunda olan ihtiyaçlı ailelerin çocukları eve kilitleyip gittikleri durumlar bile tespit edilmiştir.

Bu konu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı, Belediyeler, T.C. Büyükelçiliği ve STK temsilcileri ile birçok defa masaya yatırılmıştır. Sonuç olarak, kreş projeleri yapılması kararı alınmıştır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi bu konuya her zaman katkı yapmaya hazır olduğunu belirtmiştir ve aktif rol üstlenmiştir.

T.C. Büyükelçiliği arazi gösterilirse kreş projelerinin inşa maliyetini karşılayabileceğini belirtmiştir.

Arazi bulmak için çalışmalar yapılırken, 2006 yılında vakıf arazisi içerisine kreş inşa etmiş olan ve sonrasında kirasını geciktirdiği için Vakıflar ile itilaflı olan bir işletme gündeme gelmiştir.

Bu işletme arazi içerisine kreş inşa etmiş, sonrasında ekonomik zorluklar yaşayıp iflas etmişti. O dönemde, binasını havaparası ile devretmek için çaba sarf etmekteydi. Binayı kendi inşa ettiği için orada yasal bir hakkı vardı.

Getirilen öneri üzerine, T.C. Büyükelçiliği yetkilileri, hazır kreş binasını satın alma ve sonrasında Mağusa Belediyesi’ne devredilmesinin mümkün olduğunu ve bu koşullarda katkı yapamaya hazır olduklarını belirtmiştir. Böylece bölgenin kadınlarına bir nefes olması hedeflenmiştir.

Bu amaçla, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şubesi’nden uzmanlar binanın değerini belirleme çalışmaları yapmış ve 70 Bin Sterlin değer biçmişlerdir.

Kreş işletmesinin yaklaşık 25 Bin Sterlin kira borcu bu bedelden düşülmüş kalan miktar kendisine ödenmiş ve kiracı binayı boşaltmıştır. Binanın mülkiyeti vakıflara geçmiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu işlem karşılığında 70 bin sterlinin Mağusa Belediyesi tarafından ödenmesi şartıyla arazi ve üstündeki binayı Mağusa Belediyesi’ne kiralama kararı almıştır. T.C. Büyükelçiliği de bu meblağı karşılamayı taahhüt etmiştir.

Yaşanan bu sürecin sonucunda;

Aileler açısından çok önemli olan bir kreş bölgeye kazandırılmıştır.

Bu kreşin faaliyete girmesi ile bölgede kadınların ekonomik yaşama daha rahat katılmasına yardımcı olunmuştur.

Zora düşmüş bir işadamı zor durumdan kurtarılmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kreş açılmasına yardımcı olma hedefi gerçekleştirilmiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, tahsili zorlaşmış olan bir borcu almıştır. Yıllarca mahkemelerde sürecek tahliye işlemleri engellenmiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, birçok başka durumda olduğu gibi çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemiştir. Sonuçta tüm tarafların ve toplumun kazançlı çıktığı bir operasyon ortaya çıkmıştır.

Şimdi Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak biz soruyoruz: Bu sürecin sonunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi nasıl zarara uğratılmıştır?

“Vakıflar zarara uğratılıyor” söyleminin gündeme getirilmeye çalışıldığı bu günlerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi hakkındaki aşağıdaki gerçekleri bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz:

2013 yılında mevcut yönetimin gelmesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi hantal, eski bir yapıdan modern sistemleriyle çağdaş bir yapı olmuştur.

Tüm teknik altyapı yenilenmiş. Muhasebe, Emlak ve Arşiv Şubeleri dijitalleştirilmiştir.

Evkaf yıllar sonra tekrar halka hizmet etmeye başlamıştır.

Şeffaflaşma gerçekleşmiştir.

Hayır bütçesi 40 Bin TL’den (2013 rakamı), 10 milyon TL’ye çıkmıştır. (2019 tahmini rakam) Tüm bu rakamlar web sitemizden (www.evkaf.org) takip edilebilir.

Mevduatı 10 milyon TL’den, 80 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Kültürel faaliyetlere ve tarihi binalarımıza yatırımlar artmıştır.

Lefkoşa Surlariçi’nin çehresi değişmiştir.