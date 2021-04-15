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“Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevimiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmanın en büyük görevleri olduğunu söyledi. 

15 Nisan 2021 Perşembe 10:39
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“Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni korumak ve yaşatmak en büyük görevimiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümü ve Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin korunacağını ve yaşatılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı  Tatar, şöyle dedi;  

“Kıbrıs’ta Türk varlığının teminatı ve en önemli simgelerinden biri olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 450. kuruluş yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz. Kıbrıs’ın 1571 yılında fethinden hemen sonra kurulmuş olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Kıbrıs’a Türklük mührü vurulurken, halkımızın sosyal ve ekonomik alanlarda kalkınması ile iyilik, yardımlaşma ve dayanışmanın gelişip, kökleşmesinin de ilk adımları atılmıştır. Atalarımız mallarını vakfederken, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, daha da güçlenerek bugünlere ulaşmıştır.

İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1878 yılında başlaması ile birlikte  Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin en değerleri  mülkleri  haksız ve yasa dışı şekilde Rumlara devredilirken, 1914  yılında da Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yönetimine  el konuldu.  Halkımız o günden itibaren de   Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni geri alabilmek için büyük bir mücadele başlattı.”

Özgürlük ve bağımsızlık lideri Dr. Fazıl Küçük’ün önderliğinde başlatılan ve yıllarca devam eden mücadele sonrasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 15 Nisan 1956 tarihinde Kıbrıs Türk halkına devredildiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün de bu büyük zaferin  65. yıldönümünün kutlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İyilik, yardımlaşma ve dayanışma ilkeleri ile hareket eden ve bu ilkeleri yaşatan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çalışmalarını, vakıf mallarına sahip çıkmalarını, halka faydalı şekilde kullanmalarını takdirle izlemekteyim. Kıbrıs Vakıflar İdaresini korumak ve yaşatmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu konuda da hassasiyetimi bir kez daha belirtirim.

Kıbrıs’ta Türk varlığının en önemli kurumlarından olan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin kuruluşunun  450. Ve  Kıbrıs Vakıflar İdaresinin, Kıbrıs Türk halkına devredilişinin 65. Yıl dönümünü kutlarken, kuruluşunda ve halkımıza devredilmesinde  fedakarlıkları ve hizmetleri bulunanları  saygı ve rahmetle anıyorum.”       

Son Güncelleme: 15.04.2021 11:03
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarKıbrıs Vakıflar İdaresi
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