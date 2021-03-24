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"Kıbrıs’ın Geleceği" semineri gerçekleştirildi

Simültane tercüme ile BRT’den canlı yayımlanan seminere, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:24
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"Kıbrıs’ın Geleceği" semineri gerçekleştirildi

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ın Geleceği” semineri, London School of Economics Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation iş birliğinde ve Birleşik Krallık eski bakanlarından Brooks Newmark ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Simültane tercüme ile BRT’den canlı yayımlanan seminere, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da katıldı. Olgun, iki toplumlu iki bölgeli federasyonunun başarısızlığının sebebinin Kıbrıslı Rumların ‘Kıbrıs Yunan’dır’ saplantısından kaynaklandığını bunun da federasyon ile ilgili tüm olasılıkları ortadan kaldırdığını söyledi. Rumların bu tutumunun güç paylaşımının yani federalizme karşı bir duruş ortaya çıkardığını belirten Olgun, bu nedenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli bir çözüme yönlendiğini söyledi.

Olgun, Kıbrıslı Türklerin iki devletli çözüm noktasında Rumlarla işbirliğine açık olduğunu da belirtti. Cenevre Zirvesi’nin amacının çözüm için ortak bir zemin olup olmadığına bakmak olduğunu kaydeden Olgun, Rumların Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmesinin görüş ayrılığına neden olduğunu ifade etti. AB’nin hiçbir şekilde tarafsız olamayacağını kaydeden Olgun, AB’nin Cenevre Konferansına gözlemci olarak bile katılmasına karşı olduğunu söyledi. Ergün Olgun, adada hali hazırda iki devlet olduğunu belirterek Rum tarafının bunu kabullenmesi gerektiğini kaydetti. Mevcut statükonun devamının herkesin çıkarına olacağını belirten Olgun, KKTC’nin izolasyon altında yaşamasını istemediklerini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Ergün OlgunKıbrısın Geleceği
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