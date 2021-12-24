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“KIBRIS’IN KÜLTÜREL DEĞERİ ZEYTİN’DEN İLHAM ALDIK VE TASARLADIK”

Emtan Construction, Alsancak'taki yeni projesi Olive Hill’i kamuoyunun beğenisine sundu…

24 Aralık 2021 Cuma 16:15
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“KIBRIS’IN KÜLTÜREL DEĞERİ ZEYTİN’DEN İLHAM ALDIK VE TASARLADIK”
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Emtan ailesi olarak yeni projemiz “OLIVE HILL” ile ilgili hikayemizi sizlerle paylaşmak isteriz. Projemizin lokasyonunda bulunan asırlık

zeytin ağaçları planlama aşamasında ilham kaynağımız oldular. Arazide bulunan bu ağaçları projemize dahil ederek devam etme kararı aldık.

Bundan dolayı da projemize “OLIVE HILL” adını verdik. Zeytin ağaçlarının ayrıcalıklı ağaçlar olmalarından ve uzun ömürlerinden ilham

alarak proje sloganımızı “BIR ÖMÜR AYRICALIK“ olarak seçtik. Yavaş yavaş şekillendirdiğimiz projemizin arazisinde bulunan zeytin

ağaçlarını uygun bir peyzaj planıyla yeşil alana dahil ediyoruz ve bakımlarını da üstleniyoruz. Proje yürütülürken bir yandan da özellikle yurt

dışından gelen misafirlerimize ve projelerimizle ilgilenen tüm bireylere bu ağaçlardan elde ettiğimiz organik yeşil zeytin ve zeytin yağlarını,

zeytinin adamız ve akdeniz için önemini anlatan bir içerikle birlikte hediye ederek hem projemizin destansı tanıtımını yapıyoruz hem de

adamızın ve kültürümüzün yurt dışında tanınmasına katkıda bulunuyoruz. Projemizdeki konutlara sahip olacak şanslı müşterilerimize

ileride faydalanabilecekleri ağaçlar bırakabilmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Her ayrıntısı titizlikle planlanan“OLIVE HILL”projemiz,

içerisinde barındırdığı asırlık zeytin ağaçlarıyla hem kültürel

mirasımızı koruyan hem de modern mimarinin dokunuşlarını

taşıyan, sıra dışı ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor. 

Akıl, zafer, barış, saflık ve sadeliğin sembolü olan ve günümüzden 8000 yıl öncesine dayanan zeytin, birçok efsanenin de

ilham kaynağı olmuştur. Bizler de bu projemizle  zeytin ağaçlarını ve zeytin kültürümüzü, yıllar boyunca gelecek nesillere

aktarmak ve bizden sonra hayata geçirilecek projelere de örnek olmak istedik.

Son Güncelleme: 24.12.2021 18:17
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