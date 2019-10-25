Kıbrıslı karikatüristlerin eserleri, Kosova'da sergilendi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Prizren kentinde düzenlenen ve 9 ülkeden sanatçıların katıldığı festivalde, Girne Belediyesini Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik ve Aysun Çelik Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’ni ise Başkan Serhan Gazioğlu ve Musa Kayra temsil etti. Festivalde ayrıca Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak ve Musa Kayra’nın karikatürleri sergilendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Zeytin Karikatür Yarışması’na gelen Uluslararası Çizgi Roman ve Karikatür Festivali organizsyon başkanı Gani Sunduri’nin daveti üzerine Kosova’ya gittiklerini söyledi.

Güngördü, iki belediye arasında kültür ve sanat konularında yapılan işbirliği nedeniyle ülke tanıtımına katkı konulduğunu kaydetti.