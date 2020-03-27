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Kıbrıslı Türk öğrenciler İstanbul'dan geliyor

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 100 Kıbrıslı Türk ülkemize gelmek için İstanbul Havalimanı'nda bekliyor.

27 Mart 2020 Cuma 14:09
2426 Okunma
Kıbrıslı Türk öğrenciler İstanbul'dan geliyor

İstanbul Havaalanı’nda yaklaşık 100 Kıbrıslı Türk öğrencinin bulunduğu bir uçağın ülkemize gelmesi için kalkış yapması bekleniyor.

Büyük bir çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğu öğrenilen uçağın kısa zamanda havalanacağı öğrenildi.

Yaklaşık 1 buçuk saattir uçak içerisinde bekleyen öğrencilerin yetkililere neden beklediklerini sormaları üzerine “uçağa Koronavirüs test kitlerinin yerleştirilmesini bekliyoruz” yanıtını aldıkları öğrenildi.

Söz konusu öğrencilerin Kıbrıs’a inince 14 günlük karantina sürecini Olive Tree ve Long Beach Otelleri'nde geçireceği iddia edildi. 

Bilet parasının ise 620 TL olarak belirlendiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıslı Türk öğrencilerİstanbul HavaalanıIstanbul
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Yeşim 2020-03-27 16:08:07

Türkiye de mahsur kalanları da alsanız keşke kıbrısa gidemiyoruz artık açılsın uçak seferleri

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Yeşim 2020-03-27 16:08:07

Türkiye de mahsur kalanları da alsanız keşke kıbrısa gidemiyoruz artık açılsın uçak seferleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yeşim 2020-03-27 16:08:09

Türkiye de mahsur kalanları da alsanız keşke kıbrısa gidemiyoruz artık açılsın uçak seferleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
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