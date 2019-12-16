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Kıbrıs’ta “Talasemi” ve “Sıtma” mücadelesi kitaplaştırıldı

Kıbrıs’ta “talasemi” ve “sıtma” mücadelesi kitaplaştırıldı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 14:55
Kıbrıs’ta “Talasemi” ve “Sıtma” mücadelesi kitaplaştırıldı

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ın sağlık tarihinde, iki “büyük başarı öyküsü” olan sıtma hastalığının temizlenmesi ve Talasemi mücadelesini anlatan iki ayrı kitabın tanıtımına ilişkin imza günü etkinliği 18 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda yer alacak.

Geçen yüzyılın başlarında, Kıbrıs’ı kasıp kavuran ve özellikle kırsal alanda yüzlerce çocuğun ölümüne yol açan sıtma hastalığının eradikasyonu projesinin anlatıldığı “Kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz ve Arkadaşları” adlı kitap, Sağlık Bakanlığı eski bürokratlarından Mehmet Barışsever tarafından kaleme alındı.

Sıtma hastalığının Kıbrıs’tan temizlenmesi projesini yöneten Kıbrıslı Türk Sağlık Başmüfettişi Mehmet Aziz’in yaşamının ve sağlık alanındaki başarılı çalışmalarının yer aldığı 290 sayfalık kitapta, sıtmanın yok edilmesi için yürütülen 50 yıllık mücadele süreci, belgeler ve istatistiklerle anlatılıyor.

Bir başka toplumsal sağlık sorunu olan ve 1950’li yıllardan itibaren kendisini Kıbrıs’ta hissettiren Talasemi’nin önlenmesine ilişkin 1970’li yılların ortalarında başlayan mücadele programının anlatıldığı ikinci kitap ise “Talasemi Sendromları” ana başlığını taşıyor.

230 büyük boy sayfadan oluşan kalın ciltli ve renkli baskılı kitap, Sağlık eski Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal tarafından birlikte hazırlandı.

Kitapta, talasemi ve genetik alanlarında geleceğe yönelik perspektifleri içeren bilimsel makaleler yanında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yürütülen talasemi çalışmaları, grafikler ve istatistikler eşliğinde veriliyor.

TAK/EMT

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KıbrısHaber
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