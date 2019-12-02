Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

KİKEV, Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı

02 Aralık 2019 Pazartesi 21:27
KİKEV, Eğitim Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzaladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) arasında işaret dili eğitimi verilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

2018-2019 dönemindeki kurslarda 43 kişinin başarı göstererek bakanlık onaylı işaret dili eğitim sertifikası almaya hak kazandığı da açıklandı.

KİKEV’den verilen bilgiye göre, protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ile KİKEV Başkanı Bahire Doğru imza koydu.

Bakanlık onaylı verilecek işaret dili eğitimleriyle toplumda işaret dili bilenlerin sayısının artırılması, işitme engellilerin iletişim problemlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

KİKEV Başkanı Bahire Doğru, konuyla ilgili açıklamasında protokolün yenilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini 2018-2019 döneminde açılan kurslarda 43 kişinin başarı göstererek bakanlık onaylı işaret dili eğitim sertifikası almaya hak kazandığını söyledi. Doğru, açılacak yeni kurslar ile bu sayının artacağını belirtti.

Ayrıca, tüm engellilerin 3 Aralık Dünya Engelliler gününü kutlayan KİKEV Başkanı Doğru, bu özel günlerin sadece farkındalık günü olması yerine bugünkü gibi çözüm odaklı olmasını temenni etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Tatar: Rumların gerçekleri görmemeleri anlaşma önündeki en önemli engel
Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor
Kibrit: Dışlanmışlığımız, fark edilmeyişimiz devam ediyor
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi
Taçoy: KKTC bölgedeki varlığı kabul gören bir ülke konumuna geldi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim