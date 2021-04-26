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“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersan Saner 65 siyasi parti başkan ve temsilcileri ile birlikte Cenevre’ye gitmek üzere KKTC’den ayrılıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:11
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“Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin”

Ersan Saner, Ercan Havalimanı’ndan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamalarda, BM’nin en eski davalardan birinin Kıbrıs olduğunu ve 53 yıldır bu sorunun çözülmediğini dile getirdi.Kıbrıs sorununun çözülmemesinin tek nedeninin Rum’un uzlaşmaz tavrı olduğunu ifade etti.

Saner, “Kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin” dedi.

İki egemen eşit devletten yola çıkılarak bir çözüm aranması gerektiğini dile getiren Başbakan Saner, iki egemen eşit devletten asla geri dönülmeyeceğini ve bu yönde mücadele veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın arkasında olduklarını dile getirdi. 

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