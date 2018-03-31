Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Kimya Mühendisleri Odası’nın yeni yönetimi belirlendi.
Odanın KTMMOB’da yapılan genel kurulunda başkanlığa Halil Erensu seçildi.
Kimya Mühendisleri Odası, yeni yönetim kurulunu, “Başkan Halil Erensu, Yazman Derviş Somuncuoğlu, Sayman Memduh Erişmeni üyeler Gülsün Bektaş, Hüseyin İnce, yedek üyeler İmren Aytaçoğlu, Yılmaz Canıtez” olarak açıkladı.
Denetim kurulu üyelerinin Cevdet Şenvar ve Doğan Kerimel olduğu bildirildi.
Genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar da aklandı.