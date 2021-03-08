Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis huzurda bulunan zanlı 19 Aralık 2020 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Girne'de Ö.Ö'ye kira borcunu ödemediğini gerekçesi ile Girne'de sakin müşteki B.Ç'nin başına inşaat demiri ile vurarak adı edileni yaralamış olup, "Yaralama, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşımak” suçlarına methaldar olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis zanlının önceki gün telefon dökümlerinden tespit edilip mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ancak suçu yalnız başına işlediğini söylemesine rağmen müşteki tarafından beraberinde başka kişilerinde olduğu beyanı olduğunu bu yönde araştırmanın sürdüğünü mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edemeyeceğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspatı vücut şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAYNAK : KAMALI HABER