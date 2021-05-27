Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu davası
Uyuşturucu davası
40 gün cezaevine gönderildi
40 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak İçin Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlısı Kadın Tutuksuz Yargılanmak...
Kanlı kavga mahkemede son buldu
Kanlı kavga mahkemede son buldu
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı
KKTC’ye giriş yaparken suçüstü yakalandı

Kırklar köyünün çöplük mevkiinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevreye yayıldı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:58
95 Okunma
Kırklar köyünün çöplük mevkiinde yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sıralarında, Kırklar köyünün çöplük mevkiinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak çevreye yayılması sonucu, ilk tespitlere göre yaklaşık 300 dönüm anız, 60 adet rulo balya, yaklaşık 100 dönüm biçilmemiş arpa tamamen, 50 adet akasya ağacı ile 9 adet telefon direği ise kısmen yanarak zarar meydana geldi.

Yangına polis itfaiye, askeri personel, Ercan İtfaiye ekilleri ile bölge halkı traktörler ile müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 27.05.2021 22:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da intihar girişimi!
Lefkoşa'da intihar girişimi!
Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi
Tatar, TBMM-KKTC Dostluk Grubu heyeti onuruna yemek verdi
Güney'de 75 yeni vaka
Güney'de 75 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim