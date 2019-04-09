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KISBÜ'de Aşık Veysel ve Nesîmî'yi anma etkinliği düzenlendi

09 Nisan 2019 Salı 11:30
KISBÜ'de Aşık Veysel ve Nesîmî'yi anma etkinliği düzenlendi
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), TÜRKSOY, T.C. Kültür Bakanlığı'nın himayelerinde doğumunun 125. yılında ünlü Türk Ozan Âşık Veysel ve doğumunun 650. Yılında Azerbaycanlı ünlü şair İmâmeddin Nesîmî anma etkinliği gerçekleştirildi.

KISBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Türkiye’ninn Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, eski Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, KKTC Gazimağusa Milletvekili ve YDP Genel Başkanı Prof. Dr. Erhan Arıklı da katıldı.

BAŞÇERİ: “BU DEĞERLİ İSİMLER GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMALI”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de “TÜRKSOY’un KKTC’de Kıbrıs Türklerinin Türk Dünyası ile birleştirilmesi ve kucaklaşması ile ilgili faaliyetler yürütmesinden dolayı memnuniyet duymaktayım. Bugün burada andığımız bu değerli isimler Allah’ın lütfuna erişen isimler olarak ifade edebiliriz. Sahip oldukları bu lütuf, genç kuşaklar tarafından gelecek kuşaklara aktarılması konusunda yapılan bu etkinliği çok değerli buluyorum.” şeklinde konuştu.

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Etkinlik TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un açılış konuşması ile başladı.

Kaseinov; TÜRKSOY’un Türk Dünyası’nda önemli şahsiyetlerin bıraktığı eserlerin geleceğe aktarılması adına önemli çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yaparak, programa katkı koyan ve katılan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer ise yaptığı konuşmada “Bu etkinlikle bir kez daha Anadolu’nun bir parçası olduğumuzu görmüş olduk. Üniversitemizin misyonu gereği sosyal bilimler alanında toplumu yönlendirici ve geçmişi hatırlatıcı bir misyonumuz var” dedi.

AŞIK VEYSEL’İN TORUNU: “DEDEM BİR KUTUP YILDIZIYDI”

Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu da etkinliği izleyenlere hitap etti. Şatıroğlu,  “Dedem bir kutup yıldızıydı. O türküleriyle bugün bize yol göstermeye devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Panelin ardından, “Ozanların Sazından Âşık Veysel ve Nesîmî Dinletisi” gerçekleştirdi ve  Güler Fedai’nin açtığı Âşık Veysel fotoğraf sergisi de gezildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşık VeyselKISBÜNesîmî
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