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KISBÜ “Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Çalıştayı” düzenliyor

KISBÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Çalıştayı” düzenliyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:31
KISBÜ “Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Çalıştayı” düzenliyor
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KISBÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, “Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Çalıştayı” düzenliyor.

KISBÜ Araştırma Merkezi’nden verilen bilgiye göre, 24 Nisan Çarşamba günü 09.30’da KISBÜ Konferans Salonu’nda yer alacak çalıştayda, özellikle İngiliz sömürge döneminde yaşanan hukuki, sosyal, politik, siyasi ve kültürel problemler ve bu problemlerin yansımaları tartışılacak.

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Toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesinin hedeflendiği çalıştayda, konuşmacılar dönemin tanıkları, kaynak kişileri ve uzmanları olup konuyu etraflıca irdeleyerek bir sonuç bildirisi yayımlayacak. Çalıştaya konuşmacı olarak, “Eski Meclis Başkanı ve siyasetçilerden araştırmacı-yazar İsmail Bozkurt, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel, Prof.Dr. Ata Atun, Doç.Dr. Nazım Beratlı” katılacak.

Program üniversitenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Dileyen dinleyiciler sabah ve öğlen oturumlarına katılabilecek.

Katılımcılara ayrıca her iki oturum için veya ayrı oturumlar için katılım belgesi de verilecek. Katılım ücretsiz olacak.

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KISBÜKıbrısİngilizHaberGündemçalıştay
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