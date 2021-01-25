KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI EMİRNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yasak 22.00 - 05.00 saatleri arasında ve 25 Ocak 2021 - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.
Sokağa Çıkma Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.
Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yasak 22.00 - 05.00 saatleri arasında ve 25 Ocak 2021 - 1 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.
Sokağa Çıkma Emirnamesi'ne uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak.