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Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 18 Kişi Tutuklandı

18 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

23 Mart 2020 Pazartesi 15:32
8824 Okunma
Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 18 Kişi Tutuklandı

Ülke genelinde polisin yaptığı denetimlerde mazeretsiz sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 kişi tespit edilerek tutukla.ndı

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKarantinaCoronavirüs
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..YORUM 2020-03-23 16:27:08

Bravo. Doğru yapılmıştır. Cezalar daha da artırılmalıdır. Böyle dönemde sorumsuzluk BAŞKA insanların hayatını riske atmaktır. Daha ağır cezası olmalı.

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Daş 2020-03-23 18:41:34

Atın içeri 24 saatte akılları başlarına gelsin. Doktor eczane ve market gibi yerler haricinde kim var kim yok toplasınlar

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