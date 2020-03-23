Ülke genelinde polisin yaptığı denetimlerde mazeretsiz sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 kişi tespit edilerek tutukla.ndı
Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Eden 18 Kişi Tutuklandı
18 kişinin mazeretsiz olarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi
23 Mart 2020 Pazartesi 15:32
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Bravo. Doğru yapılmıştır. Cezalar daha da artırılmalıdır. Böyle dönemde sorumsuzluk BAŞKA insanların hayatını riske atmaktır. Daha ağır cezası olmalı.
Atın içeri 24 saatte akılları başlarına gelsin. Doktor eczane ve market gibi yerler haricinde kim var kim yok toplasınlar