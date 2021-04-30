Kişmir’den elektrik zammına sert tepki!

GÜNDEM KIBRIS - Özel

Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Kişmir ve Bahar Sancar’ın sunduğu Bağımsız Köşe Programında, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın elektrik zammı konusunda yaptığı açıklamalara, Gazeteci Ali Kişmir’den sert tepki geldi.

Kişmir yapılacak olan %15 oranındaki zam konusunda, “Erhan Arıklı, ya çok önemli bir tiyatrocu ve bu yönünü bizden gizliyor ya da çok büyük bir yalancı. Erhan Arıklı, ‘Ben 38 Dolar’a mal edilen yakıt taşıma bedelini 34 Dolar’a TPIC’e verip kurumu milyonlarca dolar zarardan kurtardım, kar ettirdim’ demişti, o zaman bu zam nereden çıktı diye adama sormazlar mı?

Bir ihale yaparken önce fizibilite çalışması yapıldığına ve o çalışma sonrasında bir rakam ortaya çıktığına dikkat çeken Kişmir, “Bu çalışma KIB-TEK tarafından yapılıp, Yakıt İhalesi’nin keşif bedeli 28 Dolar olarak belirlemiş ancak Arıklı tarafından yasalara aykırı bir şeklide bu ihale iptal edilmişti” dedi. Kişmir daha sonra ise aynı Arıklı’nın dönüp yakıtı 34 Dolar’dan TPIC’in getirmesine karar verdiğini söyleyerek, Arıklı’nın, “Bir önceki alım 38 Dolar’dı, ben 34 Dolar’a yaptırıyorum ve kurumu zarara uğratmıyorum. Aksine kuruma milyonlarca dolarlık kâr sağlıyorum” sözlerini hatırlatarak “nasıl oluyor da bu adımla KIB-TEK’in enerji maliyeti düşeceğine bugün artıyor, Arıklı bunu açıklamalı” dedi.

“Eğer bu söylediği doğruysa bugünkü zam neden? Madem 34 Dolar’a mal ettin ve KIB-TEK’in cebinden daha az para çıkıp kurum kâr yaptıysa, o zaman zam neden yapıyorsun” diye soran Kişmir, daha önce elektriği ucuzlatacağımı vadeden Arıklı’nın, her şey gibi bu konuda da topluma yalan söylediğini ve pandemi sürecinde alım gücü düşen vatandaşa bu zammın yapılmasının resmen insafsızlık olduğunu dile getirdi.

Kişmir ayrıca Ankara’dan dönen hükümet yetkililerinin genellikle parayla, Arıklı’nın ise zam ile döndüğünü vurgularken, “Mevcut hükümet, yasama-yürütme ve yargıdan, yani ülkenin en önemli bu üç organından yürütme organını ne yazık ki tersten anlıyor ve yanlış yorumlayıp adımlar atıyor” dedi.