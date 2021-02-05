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Kıtalar her yıl uzaklaşıyor! İşte nedeni

Atlantik okyanusu genişliyor. Bu durum Amerika kıtası ile Afrika ve Avrupa arasındaki mesafenin her yıl 4 santim artmasına neden oluyor. Peki bunun nedeni ne? İşte bilim insanlarının yanıtı...

05 Şubat 2021 Cuma 09:44
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Kıtalar her yıl uzaklaşıyor! İşte nedeni

Amerika kıtası (Kuzey ve Güney Amerika) her yıl Avrupa ve Afrika'dan biraz daha uzaklaşıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Atlantik Okyanusu çevresindeki kıtaların arasındaki mesafe her yıl 4 santimetre artıyor.

Bu konu bir süredir bilim dünyasının merceğindeydi. Ancak bilim dünyası henüz bu konu hakkında bir teoride hem fikir olmayı başaramamıştı.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumları arasında gösterilen University of Southampton’da görev alan bilim insanları bu durumu açıklayacak yeni bir teori ortaya attı.

Daha önce bu durumun Dünya'nın kabuğunun altında yer alan manto katmanındaki maddelerin yükselmesi sonucu meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyordu.

Yeni teoriye göre Orta-Atlantik Yükseltisi, bölgedeki plaka tektoniği konusunda aktif bir rol oynuyor.

Söz konusu bölge, gezegenimizin daha derin katmanlarından maddelerin yükselmesine neden oluyor ve bu da kıtaları birbirlerinden uzaklaştırıyor.

İki araştırma gemisi ile yola çıkarak ekip, Atlantik okyanusunun dibine, yükseltinin her iki kenarına 39 adet sismograf yerleştirdi.

Araştırma kapsamında ekip, bu bölgelerde 10 hafta boyunda incelemelerde bulundu.

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