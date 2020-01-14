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KITOB Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Olağan Genel Kurulu şu sıralarda Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştiriliyor.

14 Ocak 2020 Salı 12:15
KITOB Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan, cari açığı kapatan turizm sektörünün büyük sorunlar yaşadığını belirterek, “Neresinden tutacağımızı şaşırdık, sorunlar bitmiyor. Hükümet de muhalefet de işi gücü bırakıp, cek cak demeden bu sorunlara çare üretmeli. Sabrımız kalmadı, hangi sorunla nasıl mücadele edeceğimizi şaşırdık” dedi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Olağan Genel Kurulu Girne Grand Pasha Hotel’de gerçekleştiriliyor. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner yaptığı konuşmasında önemli bir şura sonrasında KITOB Genel Kurulu’nun toplandığını ifade ederek Turizm Şurası’nın, herkese büyük görevler yüklemekte olduğunu söyledi. Çağıner, “Bu sonuçları dosyada bırakmamalıyız. Büyük kayıp olur. Şura sonuçlarının uygulanması çok önemli” diye konuştu. Çağıner, Yönetim kurulu olarak iki yılı geride bıraktıklarını kaydederek, turizm bilincini artırdıkları iki yıl yaşadıklarını söyledi. Çağıner, “Değerlendirme yaparken, ne duruma geldiğimizi de sorgulamak gerek. Bunca çaba, ne elde ettik? Geride kalan bir yılda, iki değişik hükümetle yakın bir çalışma imkanı yakaladık. Eleştirmek isterdim geçmiş, mevcut hükümetleri ama, biz sonuç odaklı çalışıyoruz. Canla başla, herkesin turizme sahip çıkma çabasına sahip çıkmalıyız. Hem sayın Erhürman, hem sayın Tatar’a başbakanlıkları döneminde turizme sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Yeni hedefler konuldu"

Çağıner Otelciler Birliği’nin hedeflerini de açıklayarak, “Yatak kapasitemiz önünüzdeki iki yılda 27 bin yatak kapasitesine ulaşacak. Yeni dönemde sloganımız, değişen, gelişen, güçlenen bir KITOB. 

KITOB Yasası güçlendirilerek, sektör üzerinde söz sahibi olacak. Yeni projelerle değişime ihtiyaç duyulan kaynağı yaratacağız” şeklinde konuştu. Çağıner, dünyaya bağlanmakta daha çok ihtiyacı olan KKTC’nin, var olan Türkiye ilişkisinde de sorun yaşadığına vurgu yaparak, sorunları neresinden tutacaklarını şaşırdıklarını söyledi. Çağıner, “Sabrımız kalmadı. Siyasetin işi gücü bırakıp, turizme zaman ayırması gerekmektedir. Her şeye hazırlıklı olup, “cek-cak” demeden sorun çözme zamanı gelmiştir” diye konuştu.

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