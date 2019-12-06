KITOB Ve KTSO yarın "Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” gerçekleştirecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından yapılan yazılı açıklamaya Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yer alacak olan etkinlik saat 10:00’da başlayacak.

Açılışın ardından Turizm Sektöründe Yerli Ürün Kullanımının Artırılması Raporunun Sunumu gerçekleştirilecek ve KITOB – KTSO İşbirliği Protokolü imzalanacak.

İmzaların atılmasının ardından KTSO Başkanı Candan Avunduk ile KITOB Başkanı Dimağ Çağıner birer konuşma gerçekleştirecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla devam edecek olan etkinlik kokteyl ve ikili iş görüşmeleriyle sona erecek.