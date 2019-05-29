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Kız meselesi yüzünden kavga eden zanlılar teminata bağlandı

Lefkoşa’da kız meselesi bahanesiyle kavga eden 2’si bir taraf 4’ü bir taraf 6 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:20
Kız meselesi yüzünden kavga eden zanlılar teminata bağlandı
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Lefkoşa’da kız meselesi bahanesiyle kavga eden 2’si bir taraf 4’ü bir taraf 6 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan zanlılar Selman İnanç, Hüseyin Sabri Gümüş bir taraf, İsa Caner Odacı, Jiyan Tuncel Başaran, Enes Güleç ve Turgut Kömürcan bir taraf olarak yargılanacak.

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Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 26.05.2019 tarihinde saat 15.30 'da Çankaya Sokak Hamitköy'de bulunan Kıral Apartmanı önünde aynı apartmanda sakin Selman İnanç ve Hüseyin Sabri Gümüş’ün bir taraf olup aralarında daha önceden kız arkadaş

konusunda bulunan husumetten dolayı diğer taraf olan Lefkoşa'da sakin İsa Caner Odacı, Jiyan Tuncel Başaran, Enes Güleç ve Turgut Kömürcan’ın birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Kavga esnasında zanlı Selman İnanç ve Hüseyin Sabri Gümüş’ün, zanlı Enes Güleç'in burnunun kırılmasına sebebiyet vererek, vahim bedensel zarara uğratıp yine adı edilene ait JS 961 plakalı Mini Cooper marka aracının dikiz aynalarını tekme atmak suretiyle kırarak kasti hasara uğrattıklarını anlattı. Tahkikatın tamamlandığını zanlılardan 5’inin TC vatandaşı ve öğrenci olduğunu belirten Sakallı, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 6’sının da yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmalarına ayrıca zanlılar Selman İnanç, Hüseyin Sabri Gümüş’ün iki biner TL ek nakdi teminat yatırmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
KızMeseleKavgaZanlıTeminat
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