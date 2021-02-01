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Kızılay’dan İhtiyaçlı Ailelere Gıda Yardımı Desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda yardım desteği çalışması başlattı. Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların da davet edildiği çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:47
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Kızılay’dan İhtiyaçlı Ailelere Gıda Yardımı Desteği

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için gıda yardım desteği çalışması başlattı. Hayırsever kişi, kurum ve kuruluşların da davet edildiği çalışmayla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması amaçlanıyor.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahipleri için Kızılay harekete geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, yaptığı yazılı açıklama ile gıda yardım desteği çalışmasına destek çağrısı yaptı.

Sezen’in yazılı açıklaması:

“Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz gıda yardımlarına ek olarak, sokağa çıkma yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda desteği için ek tedbir ve çalışma başlattık. Hedefimiz gerçekten mağdur olmuş dar gelirlilere ve kimsesizlere ulaşabilmek, hiç kimseyi kimsesiz bırakmamaktır.

Salgınla mücadele sürecinde edinilen deneyimler ışığında şimdi daha hızlı ve daha etkili bir yardım organizasyonu için hazırlık yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl gıda dağıtımında yaşanan bazı gecikme ve sıkıntıları da göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerle ve diğer paydaşlarla işbirliği yapacağız.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi başta olmak üzere çalışmamıza destek olabilecek tüm kişi, kurum ve kuruluşları etkili bir kampanya için birlikte koordine olmaya davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak iş birliği yapmaya hazırız. Ve diyoruz ki; gelin bu yükü birlikte omuzlayıp yardımları doğru hedeflere ulaştıralım. Unutmayalım ki zaman, güç birliği ve yardımlaşma zamanıdır.”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı
Genel Başkanı Sezai Sezen

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