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KKTC Anneler Derneği, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

09 Mayıs 2021 Pazar 12:03
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KKTC Anneler Derneği, Anneler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Bugün Anneler GünüKKTC Anneler Derneği, annelere olan “Sevginin” ve içten güzel “Bir Çift Sözün” yerini hiçbir hediyenin alamayacağını belirterek, tüm annelerin gününü kutladı.
Her yıl yılın annesini seçen KKTC Anneler Derneği bu yıl “Kıbrıs Türk Annelerini” Yılın Anneleri ilan etti.

Dernek eş Başkanı Ayten Işık Anneler günü nedeniyle yaptığı açıklama şöyle;

“‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ sözü ile annelerin önemini vurgulayan Peygamberimiz bu mesajı ile insanoğluna dünya üzerinde mutluluğa ulaşmanın sırrını da göstermiş onlara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulamış bulunmaktadır.  
Dünya Anneler günü nedeni ile Kıbrıs Türk halkının varlık ve özgürlük mücadelesinin en derin izlerini taşıyan ve acılarını yaşayan Kıbrıs Türk halkına ‘İnsan Hakları’ bayraktarlığı yapmış büyük fedakarlıklar ile en değerli varlıklarımız ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ‘Barışın tek güvencesi olan ‘Bağımsızlık’ gibi insanlığın en yüksek mertebesine ulaşmasında üstün vasıflara sahip olarak yetişmelerini sağlayan Kıbrıs Türk annelerini derneğimiz ‘Yılın Anneleri’ ilan etmiş bulunmaktadır”
 

Anahtar Kelimeler:
KKTC Anneler DerneğiAnneler Günü
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