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KKTC Başbakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü Basın Açıklaması

28 Mayıs 2021 Cuma 17:29
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KKTC Başbakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

KKTC İstatistik Kurumu Yasası tahtında oluşturulan İstatistik Konseyi ilk toplantısını pazartesi günü Sayıştay Toplantı salonunda yapıyor.

Resmi İstatistik Programını hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sunacak olan Konsey’e Başbakanlık Müsteşarı Ömer A. Köseoğlu Başkanlık edecek 

Pazartesi Saat 10.30’ da yapılacak toplantıya Konsey üyesi olarak; Bakanlık müsteşarları yanında İstatistik Kurumu Başkanı, Devlet Planlama Örgütü  Müsteşarı, YÖDAK Başkanı, KKTC Merkez Bankası Başkanı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, DAÜ’den uzman bir akademisyen, KKTC de en çok üyeye sahip iki sendikanın Başkanları, Kıbrıs Türk Ticaret Odası  Başkanı ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı   katılacak.   

Son Güncelleme: 28.05.2021 18:05
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