Künye
Kıbrıs 15
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Enver Bahçeciler cezaevinde
Enver Bahçeciler cezaevinde
Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”
Adam kaçırıp dövdü: “Seni öldüreceğim”
16 ay hapis cezası aldı
16 ay hapis cezası aldı
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Av tüfeğiyle köpeği vurdu
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
banner107

KKTC'de 1 Haftada 6 Yangın

PGM İtfaiye Müdürlüğü, 13-19 Aralık tarihlerini kapsayan bir haftalık süre içerisinde KKTC’de 6 yangın, 14 hususi servis olayı meydana geldiğini bildirdi.

20 Aralık 2021 Pazartesi 13:22
24 Okunma
KKTC'de 1 Haftada 6 Yangın
banner108

Açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri; “faal durumdaki şöminenin baca kısmına dekor amaçlı konan PVC’nin aşırı ısıdan eriyerek şekil değiştirmesi, kötü hava koşulları ile düşen yıldırım, oluşan kısa devreler, sirayet ve diğer yangınlar” olarak yer aldı.

Hususi servis olayları ise, “trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların çıkarılması ve yangın riskine karşı akü başlıklarının sökülmesi, kuyuya düşen dananın çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, ağaçlarda, araçların motor bölümünde ve binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 146 bin 600 TL oldu. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa: 1, Girne: 2, Güzelyurt: 1, İskele: 2.”

“ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER”

İtfaiye, vatandaşlara uyarılarda da bulundu:

“İş yerleriniz ve konutlarınızdaki elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarınızın kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Ev ve işyerlerinde kullanılan şömine ve odun sobalarının bacalarını en az yılda bir kez temizleyiniz ve çıkan kömürleri çöp bidonları içerisine dökmeyiniz. Baca boyunun çatıdan en az bir metre yukarıda olmasına dikkat ediniz.

Ev ve iş yerlerinde odun sobaları ile şömine bacalarının çevrelerine, dekor amaçlı kolay yanabilen veya eriyebilen (PVC, ahşap vb.) malzemelerin konmaması çıkması muhtemel bir yangını önleyecektir.

Ev ve iş yerlerinde ısınmak için yaktığınız şömine, soba ve klima cihazlarının önlerinde veya yakın çevrelerinde yanıcı eşya bulunmamasına dikkat ediniz ve şömine önlerine koruyucu kalkan koyunuz.

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerini prizlerden çıkartınız. Ayrıca belirli zamanlarda, sürekli takılı olan fişleri çıkartıp temizleyiniz. Böylece fişte meydana gelebilecek oksitlenme önlenmiş olacaktır.

Elektrik tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, ısıtıcı, kaloriferli soba vb.) cihazları kullanırken uzatma kablosu kullanmaktan kaçınınız ve bu tür fazla akım çeken cihazları direkt elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösteriniz.

Elektrikle çalışan cihazları (çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, bilgisayar gibi.) evden ayrılırken veya uyku saatlerinde çalıştırmayınız.

Özel araçlar, toplu taşıma araçları, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olası yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Bu bir soykırım girişimiydi”
“Bu bir soykırım girişimiydi”
Üzerinden 58 Yıl Geçti
Üzerinden 58 Yıl Geçti
Özersay: “Acısı hala çok derin”
Özersay: “Acısı hala çok derin”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim