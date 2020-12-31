Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

KKTC'de 12'si yerel 19 pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1322 test yapıldı, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandı, 12 kişi taburcu edildi" 

31 Aralık 2020 Perşembe 18:43
1043 Okunma
KKTC'de 12'si yerel 19 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

31 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 12 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 329.716 

Toplam Vaka Sayısı: 1574 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 224 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 176 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılını kutladı
BAŞBAKAN SANER, PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI
BAŞBAKAN SANER, PERSONELİN YENİ YILINI KUTLADI
4 üründe limit üstü kalıntı
4 üründe limit üstü kalıntı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim