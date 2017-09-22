Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103813
ALTIN
145.880
DOLAR
3.4960
STERLİN
4.7417
EURO
4.1864
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
iPhone 8 için 260 saat sıra bekledi!
iPhone 8 için 260 saat...

KKTC'deki Rumlara giden yardımlara vergi geliyor! 

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu açıkladı. KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rumlara gönderilen yardım malzemeleri vergilendirilecek...

22 Eylül 2017 Cuma 15:45
KKTC'deki Rumlara giden yardımlara vergi geliyor! 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,1 Ekim'den itibaren BM aracılığıyla KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rumlara gönderilen yardım malzemelerinin vergilendirileceğini söyledi.

New York'ta AFP'ye konuşan Ertuğruloğlu, söz konusu plan hakkında BM Barış Gücü şefi Jean-Pierre Lacroix'u bir "iyi niyet göstergesi olarak" yarın bilgilendireceğini belirtti.

Kıbrıs Rum hükümeti tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, her Çarşamba BM konvoyu ile başta Dipkarpaz olmak üzere KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rumlara gönderiliyor.

Yardım malzemeleri arasında gaz, yağ ve çeşitli yiyecek malzemeleri bulunuyor.

Ertuğruloğlu, yardımları taşıyan BM'ye sürekli olarak yardımlara gerek olmadığını, yardım alan şahısların ihtiyacı olmadığını ve aldıkları malları Kıbrıslı Türklere sattıklarını söylediğini aktardı.

"Daha önemlisi sınırlardan serbestçe geçilebilinir. Bunların BM konvoyları tarafından taşınmasına izin verilmeyecek çünkü söz konusu kişilerin kuşatma altında oldukları izlenimi veriyor" diyen Ertuğruloğlu, isteyenin sınırı geçip ihtiyaçlarını karşılayabileceğini veya ailelerinin bu ihtiyaçları kendilerine ulaştırabileceğini ifade etti.

banner22
Son Güncelleme: 22.09.2017 16:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
13 yaşındaki kız çocuğu bulundu
13 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu yapıldı
Gazimağusa Taksiciler Birliği Genel Kurulu yapıldı
Kamu-Sen, Üresin'i ziyaret etti
Kamu-Sen, Üresin'i ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim