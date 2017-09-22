KKTC'deki Rumlara giden yardımlara vergi geliyor! 

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,1 Ekim'den itibaren BM aracılığıyla KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rumlara gönderilen yardım malzemelerinin vergilendirileceğini söyledi.

New York'ta AFP'ye konuşan Ertuğruloğlu, söz konusu plan hakkında BM Barış Gücü şefi Jean-Pierre Lacroix'u bir "iyi niyet göstergesi olarak" yarın bilgilendireceğini belirtti.

Kıbrıs Rum hükümeti tarafından hazırlanan yardım malzemeleri, her Çarşamba BM konvoyu ile başta Dipkarpaz olmak üzere KKTC'de yaşayan Kıbrıslı Rumlara gönderiliyor.

Yardım malzemeleri arasında gaz, yağ ve çeşitli yiyecek malzemeleri bulunuyor.

Ertuğruloğlu, yardımları taşıyan BM'ye sürekli olarak yardımlara gerek olmadığını, yardım alan şahısların ihtiyacı olmadığını ve aldıkları malları Kıbrıslı Türklere sattıklarını söylediğini aktardı.

"Daha önemlisi sınırlardan serbestçe geçilebilinir. Bunların BM konvoyları tarafından taşınmasına izin verilmeyecek çünkü söz konusu kişilerin kuşatma altında oldukları izlenimi veriyor" diyen Ertuğruloğlu, isteyenin sınırı geçip ihtiyaçlarını karşılayabileceğini veya ailelerinin bu ihtiyaçları kendilerine ulaştırabileceğini ifade etti.