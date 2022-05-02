KKTC'deki vaka sayısı açıklandı!

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 1530 olup, 51 pozitif vakaya rastlanmıştır"
29 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
2 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1530
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 51
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.780.057
Toplam Vaka Sayısı: 93.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.632
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 876
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 10
Karantinadaki Vaka Sayısı : 864
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2